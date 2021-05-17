Солдаты НАТО подрались с жителями эстонского города

"По предварительным данным, между иностранными солдатами, проходящими службу в Эстонии, и местными мужчинами возникло недопонимание. Теперь известно, что солдаты разговаривали с одной женщиной, что было неприемлемо для местных мужчин. Когда приехала полиция, у сторон не было претензий друг к другу, и ситуация уже успокоилась. На тот момент никто не указал, чтобы кто-то пострадал в драке, вызванной недоразумением", - рассказал Лемпу.
"Инцидент расследуется, и сейчас было бы неуместно комментировать детали того, что произошло", - заявил представитель батальона. Ранее НАТО начало маневры в Эстонии.