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Британские солдаты подрались с жителями эстонского города

Газета.Ruиещё 1
43 минуты назад
Солдаты британской армии, которая держит свой гарнизон в Эстонии в рамках боевой батальонной группы НАТО, устроили драку с жителями города Тапа, сообщает местное издание Virumaa Teataja со ссылкой на главу патрульной службы Тауно Лемпу.
Солдаты НАТО подрались с жителями эстонского города
Фото: EPAEPA
"По предварительным данным, между иностранными солдатами, проходящими службу в Эстонии, и местными мужчинами возникло недопонимание. Теперь известно, что солдаты разговаривали с одной женщиной, что было неприемлемо для местных мужчин. Когда приехала полиция, у сторон не было претензий друг к другу, и ситуация уже успокоилась. На тот момент никто не указал, чтобы кто-то пострадал в драке, вызванной недоразумением", - рассказал Лемпу.
Представитель батальонной группы НАТО подтвердил факт драки, но призвал не торопиться с выводами и суждениями.
"Инцидент расследуется, и сейчас было бы неуместно комментировать детали того, что произошло", - заявил представитель батальона. Ранее НАТО начало маневры в Эстонии.
В мире,Эстония,
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