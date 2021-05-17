Эрдоган проклял Австрию

"Я проклинаю Австрию. Видимо, Австрия пытается заставить мусульман заплатить за совершенный ею геноцид евреев", - крайне эмоционально заявил турецкий лидер, обвинив правительство Австрии в том, что его не интересует гибель палестинцев во время эскалации насилия в Газе и на оккупированном Западном берегу.
"Теперь, к сожалению, вы (Байден) своими окровавленными руками пишете историю об этом событии, (в котором) на Газу напали с несоразмерной силой, что привело к гибели тысяч людей, - заявил Эрдоган. - Вы заставили нас сказать это".