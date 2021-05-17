ЕС продлил санкции против россиян за кибератаки

Евросоюз впервые применил санкционный режим, связанный с кибератаками, 30 июня 2020 года, когда ввел ограничительные меры в отношении структур и граждан России, Китая и КНДР, якобы причастных к подобным преступлениям. В ноябре 2020 года ЕС и Великобритания добавили в черный список двух граждан России, включая начальника Главного управления Генштаба ВС РФ Игоря Костюкова
, а также руководителя некоего "85-го Главного центра специальных служб Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации", которые якобы несут ответственность за кибератаку на Бундестаг
в 2015 году.