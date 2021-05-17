Лукашенко наделил силовиков "безграничными" правами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал документ, разрешающий сотрудникам силовых структур применять боевую и специальную технику при пресечении массовых беспорядков. Об этом пишет Белта.

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После подписания главой государства законопроекта «Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь», в ряд документов, регулирующие деятельность правоохранительных органов , вносятся изменения.

В частности, силовики могут при задержании проводить личный досмотр граждан, находящихся при них вещей и транспортных средств.

Также документом предусмотрено, что сотрудники силовых структур не несут ответственности за вред, причиненный в результате применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники, если оно осуществлялось в соответствии с требованиями законодательных актов, регулирующих деятельность этих органов.

Кроме того, поправки оговаривают, что органы внутренних дел имеют право применять боевую и специальную технику при пресечении массовых беспорядков.

«Основные положения закона вступают в силу через месяц после его официального опубликования», - подчеркнуло издание.

Как писал «Рамблер», 9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий президент Александр Лукашенко, а второе место заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская . После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, которые сопровождались столкновениями с силовиками и массовыми задержаниями.