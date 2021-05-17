Лукашенко наделил силовиков "безграничными" правами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
подписал документ, разрешающий сотрудникам силовых структур применять боевую и специальную технику при пресечении массовых беспорядков. Об этом пишет
Белта.
После подписания главой государства законопроекта «Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь», в ряд документов, регулирующие деятельность правоохранительных органов
, вносятся изменения.
В частности, силовики могут при задержании проводить личный досмотр граждан, находящихся при них вещей и транспортных средств.
Также документом предусмотрено, что сотрудники силовых структур не несут ответственности за вред, причиненный в результате применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники, если оно осуществлялось в соответствии с требованиями законодательных актов, регулирующих деятельность этих органов.
Кроме того, поправки оговаривают, что органы внутренних дел имеют право применять боевую и специальную технику при пресечении массовых беспорядков.
«Основные положения закона вступают в силу через месяц после его официального опубликования», - подчеркнуло издание.
Как писал «Рамблер», 9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий президент Александр Лукашенко, а второе место заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская
. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, которые сопровождались столкновениями с силовиками и массовыми задержаниями.
В апреле 2021 года Александр Лукашенко объявил о задержании группы людей, в состав которой входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы. По словам главы государства, задержанные подозреваются в подготовке покушения на него и его семью и организации госпереворота в республике. При этом белорусский лидер отметил, что к покушению могут быть причастны американские спецслужбы.