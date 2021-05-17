Израиль нанес удар по подводной лодке ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о том, что ее боевой корабль и беспилотный летательный аппарат нанесли удары по подводной лодке палестинского исламистского движения ХАМАС на побережье сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС.
Фото: Amir Cohen / REUTERSAmir Cohen / REUTERS
Ранее израильские истребители обстреляли девять домов высокопоставленных командиров ХАМАС.
10 мая палестинские группировки начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено более тысячи ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и провела операцию «Стражи Стены». Столкновения идут до сих пор.
По данным на 16 мая, с начала эскалации палестино-израильского конфликта были убиты десять израильтян. Палестина в результате израильских обстрелов потеряла более двухсот человек.