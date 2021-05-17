"Барселона" решила уволить главного тренера Кумана

"Барселона" приняла решение уволить главного тренера Рональда Кумана
по окончании сезона. Об этом сообщает RAC1. По данным источника, у Кумана есть шанс сохранить за собой пост главного тренера лишь в том случае, если руководство сине-гранатовых не сможет найти ему достойную замену. В шорт-листе клуба находятся следующие специалисты: главный тренер "Барселоны B" Хави Гарсия Пимьена, экс-игрок сине-гранатовых, возглавляющий катарский "Аль-Садд", Хави и наставник нидерландского "Аякса" Эрик тен Хаг. За тур до конца чемпионата Испании "Барселона" не только потеряла шансы на золото, но и на второе место. Также команда может уступить "Севилье" и третье место в таблице. В последний раз каталонский клуб занимал третье место в 2008 году, с тех пор команда всегда попадала в первую двойку. Ранее сообщалось, что Вратарь "Барселоны" Тер Штеген пропустит Евро-2020 из-за операции на колене.