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"Барселона" решила уволить главного тренера Кумана

Газета.Ruиещё 3
17 мая 2021
"Барселона" приняла решение уволить главного тренера Рональда Кумана по окончании сезона. Об этом сообщает RAC1. По данным источника, у Кумана есть шанс сохранить за собой пост главного тренера лишь в том случае, если руководство сине-гранатовых не сможет найти ему достойную замену. В шорт-листе клуба находятся следующие специалисты: главный тренер "Барселоны B" Хави Гарсия Пимьена, экс-игрок сине-гранатовых, возглавляющий катарский "Аль-Садд", Хави и наставник нидерландского "Аякса" Эрик тен Хаг. За тур до конца чемпионата Испании "Барселона" не только потеряла шансы на золото, но и на второе место. Также команда может уступить "Севилье" и третье место в таблице. В последний раз каталонский клуб занимал третье место в 2008 году, с тех пор команда всегда попадала в первую двойку. Ранее сообщалось, что Вратарь "Барселоны" Тер Штеген пропустит Евро-2020 из-за операции на колене.
"Барселона" решила уволить главного тренера Кумана
Фото: Газета.RuГазета.Ru
В мире,Рональд Куман,
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