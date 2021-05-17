Дать ответ России: ЕС созывает саммит из-за Чехии

В апреле, как сообщал «Рамблер», министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек заявил, что российские специальные службы причастны к организации двух взрывов на складах боеприпасов компании Imex Group в чешской деревне Врбетице в 2014 году. 19 апреля власти Чехии выслали из страны 18 сотрудников посольства России — якобы сотрудников специальных служб под дипломатическим прикрытием.
На прошлой неделе Россия обнародовала список недружественных стран. В него вошли США и Чехия. США запрещено нанимать в свои дипломатические представительства граждан России и третьих стран, Чехии позволено нанимать в свое не более 19-и.
В чешском Министерстве иностранных дел назвали данное решение шагом российских властей к обострению отношений с Чехией, Евросоюзом и его союзниками.