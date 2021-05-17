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Дать ответ России: ЕС созывает саммит из-за Чехии

Артём Кульша
1 час назад
На следующей неделе Европейский союз может принять решение об ответе на включение Россией Чехии в список недружественных стран. Об этом сообщает «Коммерсант».
Дать ответ России: ЕС созывает саммит из-за Чехии
Фото: ReutersReuters
В апреле, как сообщал «Рамблер», министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек заявил, что российские специальные службы причастны к организации двух взрывов на складах боеприпасов компании Imex Group в чешской деревне Врбетице в 2014 году. 19 апреля власти Чехии выслали из страны 18 сотрудников посольства России — якобы сотрудников специальных служб под дипломатическим прикрытием.
На прошлой неделе Россия обнародовала список недружественных стран. В него вошли США и Чехия. США запрещено нанимать в свои дипломатические представительства граждан России и третьих стран, Чехии позволено нанимать в свое не более 19-и.
В чешском Министерстве иностранных дел назвали данное решение шагом российских властей к обострению отношений с Чехией, Евросоюзом и его союзниками.
Председатель Европейского совета Шарль Мишель и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразили солидарность с Чехией и призвали Россию соблюдать Венскую конвенцию.
«Дипломатические источники в Брюсселе сообщают, что решение об ответе на действия Москвы страны Евросоюза должны будут принять в ходе саммита ЕС, намеченного на 24–25 мая», — сообщает «Коммерсант».
Вчера президент Чехии Милош Земан заявил, что решение России включить Чехию в список недружественных стран — это глупость, а делать из бывших друзей недругов — ошибка.
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