26-летняя жительница Мексики стала победительницей конкурса «Мисс Вселенная» в 2021 году. Фрагмент официальной церемонии награждения появился в распоряжении Telegram-канала «Говорит Москва».
Мексиканка Андреа Меса, которая обошла своих соперниц из Индии, Бразилии, Перу и Доминиканской Республики, является визажистом и профессиональной моделью. Девушка активно выступает против гендерного насилия.
В этом году конкурс проходил в Флориде. Россию на нем представляла победительница «Мисс Россия – 2019» Алина Санько.