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Появилось видео награждения победительницы «Мисс Вселенная»

Алевтина Жаркова
1 час назад
26-летняя жительница Мексики стала победительницей конкурса «Мисс Вселенная» в 2021 году. Фрагмент официальной церемонии награждения появился в распоряжении Telegram-канала «Говорит Москва».
Мексиканка Андреа Меса, которая обошла своих соперниц из Индии, Бразилии, Перу и Доминиканской Республики, является визажистом и профессиональной моделью. Девушка активно выступает против гендерного насилия.
В этом году конкурс проходил в Флориде. Россию на нем представляла победительница «Мисс Россия – 2019» Алина Санько.
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