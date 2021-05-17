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Не Китай, а Европа: Микробиолог назвал очаг COVID-19

Анастасия Кирсанова
1 час назад
Военный микробиолог Михаил Супотницкий считает, что SARS-CoV-2 пришёл не из Китая, а из Европы. По информации сайта «Царьград», очагом могла быть Италия.
Не Китай, а Европа: Микробиолог назвал очаг COVID-19
Фото: ТАССТАСС
«Я предполагаю, что пандемия началась с регионов, где есть природные очаги SARS-CoV-2», - сказал Супотницкий.
В частности, ученый обратил внимание на то, что инфицированные подобными коронавирусами летучие мыши были ещё несколько лет назад обнаружены на севере Италии. Именно там, как считает военный микробиолог, и стоит искать SARS-CoV-2.
Супотницкий уверен, что пандемия коронавируса в Европе не ввозная, а декабрьская вспышка COVID-19 в китайском городе Ухань - лишь одна из многих в 2019 году.
«В Италии, особенно в её северной части и в Сардинии, несколько лет назад были обнаружены инфицированные SARS-подобными коронавирусами летучие мыши. То есть в этих регионах давно существуют экосистемы, вмещающие SARS-подобные вирусы. Там и нужно искать SARS-CoV-2», - уточнил эксперт.
Ранее «Рамблер» писал, что со 2 мая все пребывающие на территорию РФ из других стран должны будут сдать тест на коронавирус. Сделать это необходимо в срок до пяти календарных дней с момента въезда на территорию страны. Интервал между первым и повторным исследованием на COVID-19 должен составлять не менее суток.
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