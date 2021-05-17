Не Китай, а Европа: Микробиолог назвал очаг COVID-19

Военный микробиолог Михаил Супотницкий считает, что SARS-CoV-2 пришёл не из Китая , а из Европы. По информации сайта «Царьград», очагом могла быть Италия.

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«Я предполагаю, что пандемия началась с регионов, где есть природные очаги SARS-CoV-2», - сказал Супотницкий.

В частности, ученый обратил внимание на то, что инфицированные подобными коронавирусами летучие мыши были ещё несколько лет назад обнаружены на севере Италии. Именно там, как считает военный микробиолог, и стоит искать SARS-CoV-2.

Супотницкий уверен, что пандемия коронавируса в Европе не ввозная, а декабрьская вспышка COVID-19 в китайском городе Ухань - лишь одна из многих в 2019 году.

«В Италии, особенно в её северной части и в Сардинии, несколько лет назад были обнаружены инфицированные SARS-подобными коронавирусами летучие мыши. То есть в этих регионах давно существуют экосистемы, вмещающие SARS-подобные вирусы. Там и нужно искать SARS-CoV-2», - уточнил эксперт.