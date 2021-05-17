Несет угрозу: США о вступлении Украины в НАТО

Вступление Украины
в НАТО
может привести к ненужной и разрушительной войне между Россией
и США
, заявил в статье для портала 19FortyFive бывший подполковник американской армии Дэниэл Дэвис
. Об этом сообщает «Радио Sputnik».
Он отметил, что членство в любом альянсе следует приводить к взаимовыгодным отношениям безопасности между наднациональной структурой и страной-кандидатом на вступление.
«Не существует никаких сомнений в том, что вступление в НАТО приведет к увеличению способности Украины бороться с Россией. Но нет также никаких сомнений, что обременение НАТО нестабильной Украиной приведет к уменьшению безопасности для всех существующих членов Североатлантического альянса», – написал Дэвис.
По его мнению, лучшей позицией Киева было бы соблюдение нейтралитета, без декларирования о намерении вступать в союзы с Россией или с НАТО.
Украина отказалась от внеблокового статуса в декабре 2014 года, внеся соответствующие изменения в законодательство. В июне 2016 года также были приняты поправки, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны.