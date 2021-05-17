Несет угрозу: США о вступлении Украины в НАТО

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Он отметил, что членство в любом альянсе следует приводить к взаимовыгодным отношениям безопасности между наднациональной структурой и страной-кандидатом на вступление.

«Не существует никаких сомнений в том, что вступление в НАТО приведет к увеличению способности Украины бороться с Россией. Но нет также никаких сомнений, что обременение НАТО нестабильной Украиной приведет к уменьшению безопасности для всех существующих членов Североатлантического альянса», – написал Дэвис.

По его мнению, лучшей позицией Киева было бы соблюдение нейтралитета, без декларирования о намерении вступать в союзы с Россией или с НАТО.