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Новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 показали на видео

Алевтина Жаркова
53 минуты назад
Новый автомобиль Toyota Land Cruiser 300 впервые сняли на видео. Соответствующая запись появилась в Instagram-аккаунте Kurdistan_Automotive_Blog. На кадрах запечатлено, как новинка автопрома двигается по огороженной территории и совершает поворот.
Официальное представление новейшего внедорожника состоится в ближайшие недели. А полноценное производство может стартовать летом.
Напомним, предыдущая модель Toyota Land Cruiser 200 выпускается с 2007 года. Стоимость такого автомобиля в России составляет более 5 миллионов рублей.
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