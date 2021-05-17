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Названа новая дата переговоров по Донбассу

Lenta.ru
10 минут назад
Киев назвал новые даты переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщает «Интерфакс — Украина».
Названа новая дата переговоров по Донбассу
Фото: ReutersReuters
18 мая пройдут видеоконференции рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, а также гуманитарной и экономической группы, заявили в пресс-службе украинской делегации. 19 мая состоится видеоконференция общего заседания ТКГ на уровне глав делегаций.
Повестка включает в себя имплементацию минских соглашений и итогов парижского саммита «нормандской четверки», возобновление работы пунктов въезда-выезда и открытие новых КПВВ в районе населенных пунктов Золотое и Счастье, а также обмен удерживаемыми лицами.
Ранее представитель Украины в ТКГ назвал маловероятной встречу президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.
В мире,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Киев,
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