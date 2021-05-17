В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Израильская армия вновь атаковала сектор Газа

News.ru
58 минут назад
Израильские военные нанесли очередной удар по сектору Газа. Об этом 17 мая в Twitter сообщили представители ЦАХАЛ.
Атака была проведена при помощи авиаударов. Израиль, по словам представителей ЦАХАЛ, наносит их по «террористическим целям».
Крупнейшая за последние годы эскалация конфликта между Израилем и Палестиной продолжается с 10 мая. Стороны начали обмениваться ракетными ударами после столкновений в Иерусалиме. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской — около 220 (197 в секторе Газа и 21 на Западном берегу реки Иордан).
Ранее стало известно, что движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, обанкротилось и лишилось главного военного потенциала — сети тоннелей. Об этом заявил министр обороны Израиля Бени Ганц.
Во время посещения позиций израильских военных на юге страны он сообщил, что палестинское движение обанкротилось и лишилось всех своих активов.
В мире,Хамас,ЦАХАЛ,Израиль,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители