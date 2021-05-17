Израильская армия вновь атаковала сектор Газа

Крупнейшая за последние годы эскалация конфликта между Израилем и Палестиной продолжается с 10 мая. Стороны начали обмениваться ракетными ударами после столкновений в Иерусалиме. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской — около 220 (197 в секторе Газа и 21 на Западном берегу реки Иордан).