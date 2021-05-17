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«Минус Медведчук»: зачем украинского оппозиционера «поставили в угол»

ТК «Звезда»
45 минут назад
Первое, но точно не последнее заседание суда над главой самой крупной оппозиционной партии Украины Виктором Медведчуком завершилось под крики радикалов. После восьмичасового процесса Печерский районный суд Киева вынес решение - отправить лидера партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» под круглосуточный домашний арест до 9 июля. Виктор Медведчук должен сдать загранпаспорт и носить электронный браслет. Но и этого националистам показалось мало.
Украинского оппозиционера отправили под домашний арест
Фото:  ТРК "Звезда" ТРК "Звезда"
В Печерский суд Киева согнали столько силовиков, будто был повышенный риск побега, хотя Виктор Медведчук ни раз заявлял, что перед законом он чист и уезжать из страны не собирается. В начале недели у него дома и в офисе партии прошли обыски. После чего политик сам приехал в Генпрокуратуру, чтобы ознакомится с текстом подозрения. А 13 мая явился в суд для оглашения ему меры пресечения.
Прокуроры без малого два часа зачитывали обвинение: тут и госизмена, и покушение на разграбление национальных ресурсов в Крыму. Он якобы передал России данные о шельфовом месторождении углеводородов на полуострове. Еще Виктору Медведчуку вменяется нарушение правил ведения войны - какой именно правда не уточняется - и бизнес-отношения с Россией. Правда, за это можно привлечь половину украинских предпринимателей. Но грозят лишением свободы на 15 лет только Виктору Медведчуку. Впрочем, доводы обвинения были настолько наспех придуманы, что даже у судьи стали вызывать раздражение.
«Вы говорили, что Медведчук нанес ущерб в 38 миллиардов, а требуете залог в 300 миллионов. Почему не миллиард?», - удивляется судья.
Прокуроры требовали отправить политика под стражу с возможностью внести гигантский залог - 300 миллионов гривен или почти 800 миллионов рублей. При этом государство заранее позаботилось, чтобы у подсудимого денег не оказалось. Все активы Виктора Медведчука и его супруги заморожены решением Совбеза еще в феврале.
«Органы власти сделали все, чтобы я не смог заплатить эти деньги, потому что ко мне и моей жене применены незаконно санкции - заблокированы все счета, с которых можно перечислять, а также счета, с которых можно переводить деньги, чтобы обеспечить залог», - заявил Медведчук.
Впрочем, оказалось, что кое в чем депутат с прокурорами все же согласен. Он действительно выступает против политического курса действующей власти. Сами же обвинения назвал спланированным актом политических репрессий.
«Я выступаю против политического курса действующей власти. И эти аргументы являются на мой взгляд политически мотивированными, эти аргументы и так называемые доказательства собраны с одной целью - призвать к ответственности одного из оппозиционных политиков и чтобы остановить оппозицию в своих действиях», - сказал он.
На Украине Виктор Медведчук хорошо известен. Оппозиционер с 2014 года, он по сути был главным посредником и организатором переговоров по обмену пленными между Киевом и республиками Донбасса. Всегда выступал против переписывания истории и героизации нацистских преступников. А еще никогда не скрывал своей дружбы с Владимиром Путиным, как и того, что является его кумом - российский лидер является крестным отцом дочери оппозиционера.
Осенью прошлого года Медведчук снова разгневал украинские власти - лично встретился с Путиным в Москве и договорился о поставках и производстве на Украине «Спутника V».
Но Киев все это проигнорировал, даже на фоне чудовищной ситуации с коронавирусом. И Зеленский начал мстить. В феврале по его распоряжению прекратили эфирное вещание телеканалы «112», ZiK и NewsOne. Эти каналы принадлежали депутату Тарасу Козаку, которого называют «правой рукой» Медведчука.
«Это политическое преследование, попытка закрыть рот оппозиции, запугать - вот со всеми так будет, но ничего более. Нас уже семь лет пугают, ничего этого не удастся», - заявил депутат Юрий Бойко
Свои замашки диктатора Зеленский пытается скрыть под разными благовидными предлогами. Вот и откровенную политическую расправу он проводит под эгидой обещанной борьбы с олигархами.
«Минус Медведчук. С помощью законных инструментов Медведчук был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество для того, чтобы откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности. Будут еще минусы, пока все олигархи не станут просто крупными бизнесменами», - пишет украинское издание Focus.
Но об истинных мотивах проговорился секретарь Совбеза.
«Владимир Александрович Зеленский поставил задачу - бороться с пятой колонной - и мы шаг за шагом выполняем эту задачу», - заявил секретарь РНБО Украины Алексей Данилов.
И кто бы еще 2 года назад мог подумать, что на такую откровенную зачистку политического поля и закручивание гаек в области гражданских прав и свобод пойдет бывший актер разговорного жанра, казавшийся вполне демократичным. Ведь даже Порошенко - при всей своей сверхжесткой риторике - старался оставаться в рамках закона. Но Зеленский играет по другим правилам.
«Зеленский зачищает поле. Он убирает просто своих политических конкурентов - и все. Раньше для этого надо было стараться – на выборах что-то делать, лозунги, какие-то программы и так далее. Сейчас достаточно просто: прислать СБУ, арестовать, слепить из ничего уголовные дела», - рассказал лидер партии «Партия Шария», блогер Анатолий Шарий.
Дав официальный старт новым политическим расправам атакой на Медведчука, Зеленский решил не ограничиваться. Под колеса машины репрессий попал и киевский мэр Виталий Кличко.
«На протяжении последних двух дней правоохранители и налоговики буквально кошмарят столичную власть. Такого, я могу четко сказать, не было на Украине даже в махровые времена Януковича», - высказался мэр.
На брифинге Кличко заявил: вся эта кампания направлена против него лично. Бытует мнение, что бывший боксер – единственная фигура, способная конкурировать с Зеленским на следующих выборах президента. Впрочем, чувствовать себя спокойно на Украине не может никто.
«Страха нет. Готов ли я к подозрениям со стороны власти, их давлению? Готов. Носки шерстяные, зубную щетку и пасту я вожу с собой. Чтобы ноги были в тепле и зубы были в чистоте», - шутит депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Илья Кива.
Вряд ли совпадение, что Зеленский пошел в атаку на оппозицию сразу после визита в Киев заокеанских кураторов - госсекретаря Энтони Блинкена вместе Викторией Нуланд, той что раздавала печеньки на Майдане.
«Это реверанс в сторону англо-саксонского обкома. Смотрите, вы хотели бороться с пророссийскими - мы боремся. Вы просили бороться с олигархами - единственный человек, которого можно назвать, ну как-то там причислить к олигархам и которого можно трогать, потому что со всеми остальными олигархами у Зеленского все очень хорошо, явно или неявно - это Медведчук», - экс министр юстиции Украины Елена Лукаш.
Пока демократическая Европа безмолвствует - за арест лидера оппозиции Зеленский уже удостоился похвалы из Вашингтона.
«Мы очень приветствовали использование Украиной с февраля санкций против пророссийских действующих лиц, которые работали над тем, чтобы подорвать прогресс Украины по реформам и демократические институты», - сообщает исполняющий обязанности госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер.
Впрочем, уголовным преследованием одного из самых популярный на Украине политиков Зеленский пытается спасти и свой рухнувшей рейтинг. Для этого, по задумке офиса президента, нужно максимально ослабить оппозиционный блок - популярный на юге и востоке страны.
«Зеленский и его партия теряют доверие. А антирейтинг у него такой практически как у Порошенко - больше 60 процентов уже по моей информации. С таким не переизбираются», - считает Лукаш.
Еще одна задача - понравиться националистам. Лидер Нацкорпуса не скрывает что в восторге от ареста Виктора Медведчука.
И похоже потеряв надежду встретиться с Владимиром Путиным, Зеленский решил максимально накалить обстановку накануне российско-американского саммита. А тут и секретарь Совбеза снова проговорился: Киев готов обменять лидера оппоблока, тоже кстати гражданина Незалежной, на осужденных в России за те или иные действия украинцев.
«Решение об обмене принимает президент Украины. Я думаю, если будет такая возможность, мы с удовольствием это сделаем», - сообщает секретарь РНБО Украины Алексей Данилов.
Реакция Москвы на репрессии в отношении украинской оппозиции последовала незамедлительно. На совещании с участием постоянных членов Совбеза Владимир Путин послал Киеву очередной четкий и неоднозначный сигнал - и заявил, раз Украина медленно, но верно превращается в анти-Россию - наша страна предпримет новые шаги для обеспечения собственной безопасности.
«Судя по всему – и это очень печально – Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости», - заявил Путин.
Слова Владимира Путина о том, что Украину превращают в «антипод России», вызвали резонанс в украинских политических кругах. Многих жесткий ответ российского лидера не на шутку встревожил. По словам бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина - высказывание президента России «не стоит недооценивать».
«Путин говорит о нас как постоянном источнике проблем для России и ее антиподе. Именно такой лексики он еще не применял. Ответ Кремля будет асимметричным и очень жестким», - сообщил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
Киев этих сигналов похоже слышать не хочет. Вместо того, чтобы сесть за стол переговоров с Донецком и Луганском, бойцы ВСУ решили продемонстрировать свою боевую выучку прибывшим на этой неделе в Донбасс представителям совета США по вопросам внешней политики, а чтобы впечатлить атташе Дании, Норвегии и Швеции и вовсе обстреляли поселок Красный Партизан. В результате погибли бойцы Народной милиции ДНР, несколько защитников Донбасса ранены. Но в Киеве переживают не из-за этого. Там возмущены другой новостью.
На днях секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил что жители ДНР и ЛНР, получившие российские паспорта, наравне с другими россиянами смогут голосовать на предстоящих этой осенью выборах в Госдуму. А это почти полмиллиона - и голос каждого гражданина для России важен.
В мире,Филип Рикер,Тарас Козак,Илья Кива,Елена Лукаш,Анатолий Шарий,Алексей Данилов,Энтони Блинкен,Владимир Зеленский,Виктория Нуланд,Виталий Кличко,Юрий Бойко,Павел Климкин,Андрей Турчак,Виктор Медведчук,Владимир Путин,Федеральная налоговая служба,Верховная Рада,Генпрокуратура РФ,СБУ,Единая Россия,Госдума,МИД,Республика Крым,Москва,Киев,Россия,Украина,
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