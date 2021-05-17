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Блинкен планирует обсудить с Лавровым «Северный поток — 2»

RT на русскомиещё 2
18 минут назад
Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях министерской сессии Арктического совета может затронуть тему «Северного потока — 2». Об этом сообщается на сайте Госдепа.
Блинкен может обсудить с Лавровым "Северный поток 2"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Я полагаю, что это может возникнуть на двусторонних переговорах (с представителями властей Дании. — RT). Я думаю, что то же самое относится и к Лаврову», — приводится ответ представителя Госдепа на вопрос о том, намерен ли Блинкен поднять тему трубопровода в беседе с главой МИД России.
По его словам, в Госдепе «очень чётко выразили свое отношение» к «Северному потоку — 2» и заявили, что это российский стратегический проект, который «подрывает европейскую безопасность, европейскую энергетическую безопасность».
«Мы не стремимся к эскалации, мы просто ищем более предсказуемые, стабильные отношения. И я думаю, что есть области, в рамках которых мы можем обсудить это с министром иностранных дел Лавровым», — добавил представитель Госдепа.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США продолжают считать «Северный поток — 2» «плохим проектом».
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