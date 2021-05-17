"Мы не стремимся к эскалации". Госсекретарь США Энтони Блинкен об отношениях с РФ

Нам сразу же удалось продлить важный договор СНВ на пять лет... Мы не стремимся к эскалации, мы стремимся к более предсказуемым и стабильным отношениям. И я думаю, что есть области, где мы можем обсудить эти вещи с министром иностранных дел Лавровым, — сказал представитель ведомства.
Мы, как и конгресс, очень чётко заявили о своём взгляде на «Северный поток — 2» — это российский стратегический проект, который подрывает европейскую безопасность, европейскую энергетическую безопасность. Так что посмотрим, будут ли обсуждаться эти вещи, — сказал чиновник.