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Блинкен намерен обсудить «Северный поток — 2» на встрече с Лавровым

News.ruиещё 6
19 минут назад
На встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым госсекретарь США Энтони Блинкен намерен обсудить газопровод «Северный поток — 2» и достижение более стабильных отношений между двумя странами. Об этом заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента, его слова приводит РИА Новости.
"Мы не стремимся к эскалации". Госсекретарь США Энтони Блинкен об отношениях с РФ
Фото: ReutersReuters
Как заявил представитель Госдепа, новая администрация США с первого дня дала понять, что стремится к стабилизации отношений с Россией.
Нам сразу же удалось продлить важный договор СНВ на пять лет... Мы не стремимся к эскалации, мы стремимся к более предсказуемым и стабильным отношениям. И я думаю, что есть области, где мы можем обсудить эти вещи с министром иностранных дел Лавровым, — сказал представитель ведомства.
По словам представителя ведомства, обсуждение «Северного потока — 2» является закономерным фактором.
Мы, как и конгресс, очень чётко заявили о своём взгляде на «Северный поток — 2» — это российский стратегический проект, который подрывает европейскую безопасность, европейскую энергетическую безопасность. Так что посмотрим, будут ли обсуждаться эти вещи, — сказал чиновник.
Госсекретарь США Энтони Блинкен с 16 по 20 мая совершит турне по Северной Европе, посетив Данию, Исландию и Гренландию. В Исландии он примет участие в министерской встрече Арктического совета.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили организацию встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена.
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