В ВОЗ предупредили о риске инсульта из-за сверхурочной работы

Отмечается, что в 2016 году 398 тысяч человек умерли от инсульта и 347 тысяч — от болезни сердца, поскольку работали не 35-40 часов в неделю, а 55 и дольше. С 2000 по 2016 год смертность из-за чрезмерной трудовой деятельности от острого нарушения кровоснабжения головного мозга выросла на 19 процентов, а от сердечных заболеваний — на 42 процента. Переработка наибольшим образом сказывается на мужчинах.