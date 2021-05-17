Турция перешла к частичному снятию ограничений по COVID

Полный локдаун, введенный 29 апреля властями Турции в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа, завершился в понедельник в 05:00 по местному времени (совпадает с мск).

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В течение последних 18 суток в республике были закрыты все офисы, рабочие места кроме отдельно оговоренных предприятий, где закрытие невозможно по производственным соображениям. Магазины работали с понедельника по субботу с 10:00 до 17:00. Междугородные поездки осуществлялись по обязательному разрешению администраций провинций. В это время были отменены занятия в детсадах и школах. Остальные учебные заведения перешли на удаленную форму обучения, были отложены экзамены. Отели временно прекратили оформление брони и вводили жесткий карантинный режим.

Данными мерами власти стремились снизить темпы заболеваемости коронавирусом. Ранее в Турции были введены частичные ограничения на первые две недели священного для мусульман месяца рамадан (длился с 13 апреля по 12 мая), но кардинально исправить ситуацию с темпами распространения коронавируса не удалось. Однако теперь суточный прирост новых больных сократился в 5,5 раза - накануне было зарегистрировано 10 512 новых случаев.

Смягчение коронавирусных ограничений

Между тем с 05:00 17 мая в Турции начинается так называемый процесс нормализации после полного локдауна, в рамках которого снимаются некоторые из ранее введенных ограничений. Согласно распространенному Министерством внутренних дел циркуляру, с понедельника комендантский час продолжается по выходным дням, а также в рабочие дни с 21:00 до 05:00. Разрешаются междугородные поездки кроме периода действия комендантского часа. Торговые центры будут работать только в будние дни с 10:00 до 20:00. Рестораны продолжат работать только навынос и в режиме доставки. Данные меры будут действовать до 1 июня.

В МВД подчеркнули, что под действие комендантского часа не подпадают только иностранцы, приехавшие на кратковременный срок с туристической целью. Остальные иностранные граждане, имеющие вид на жительство и не находящиеся в Турции в рамках туристической поездки, должны соблюдать действующие ограничения.

Кроме того, 17 мая в президентском дворце в Анкаре под председательством Тайипа Эрдогана состоится заседание кабинета министров, по итогам которого турецкий лидер может объявить о дальнейших этапах республики по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус в Турции

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта прошлого года у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 5,117 млн, умерли 44 760 человек, выздоровели 4,947 млн пациентов.

Турция приступила 14 января к массовой вакцинации населения от коронавируса с помощью двух вакцин: CoronaVac ("Коронавак") китайской фармацевтической корпорации Sinovac Biotech ("Синовак биотек"), которая представляет собой ослабленную версию коронавируса нового типа, и Pfizer - BioNTech ("Пфайзер" - "Бионтек").

28 апреля министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что республика подписала контракт на поставку вакцины "Спутник V". Первая поставка ожидается в мае.