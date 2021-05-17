В Чехии опровергли новые версии взрывов во Врбетице

Ранее в эфире радиостанции F1 Земан заявлял, что одной из версий этого взрыва может оказаться попытка скрыть недостачу оружия. По словам президента, с этой версией его познакомила министр юстиции Мария Бенешова, ранее заявившая, что версий ЧП может быть «больше двух».