Бывший летчик ВМС США рассказал о встрече с НЛО

Бывший летчик-истребитель ВМС США Райан Грейвс рассказал, что видел НЛО над Атлантикой каждый день, в течение нескольких лет. Его свидетельство передаёт CBS News.

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Грейвс заявил, что он и другие пилоты истребителей F/A-18 наблюдали «странные и весьма маневренные» неопознанные объекты над Атлантическим океаном вблизи города Вирджиния-Бич.

Это происходило почти каждый день, начиная с 2015 года. По его словам, пилоты начали воспринимать НЛО как обычную рутинную вещь.

«Знаете, если бы это были тактические самолеты другой страны, это стало бы серьезной проблемой. Но поскольку это выглядит немного иначе, мы не хотим видеть эту проблему. Мы просто игнорируем тот факт, что они там, и они наблюдают за нами каждый день», - сказал пилот.

Райан Грейвс - один из нескольких военных, которые публично говорят о том, что Пентагон теперь называет «неопознанными воздушными явлениями» (UAP). Наблюдения военных за UAP с помощью видео и фотоаппаратуры анализировались Пентагоном в течение многих лет. Правительство неохотно признало это после того, как в 2017 году в New York Times попали видеозаписи с НЛО. В итоге комитет по разведке Сената приказал директору национальной разведки и министру обороны составить отчет о «неопознанных воздушных явлениях». Документ появится в июне 2021 года и, вероятно, станет сенсацией.

Грейвс говорит, что летчики, которые видели UAP, считают, что они могут быть секретной американской технологией, вражеской шпионской платформой или "чем-то совершенно другим".

"С наибольшей вероятностью это программа наблюдения за угрозами", - сказал Грейвс.

Он не исключил, что это могут быть российские или китайские технологии.

Однако эти технологии намного превосходят всё, что есть в арсенале любой страны на Земле. Эксперты Пентагона говорят, что НЛО развивают огромные скорости, легко уклоняются от радаров, могут летать по воздуху, в воде и, возможно, в космосе. При этом внешне у них нет признаков двигателя, крыльев и элементов управления, но они могут противостоять земной гравитации.