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Один человек погиб и десятки пострадали при обрушении трибуны в Израиле

Lenta.ruиещё 10
1 час назад
По меньшей мере один человек погиб при обрушении трибуны с молящимися людьми в израильской синагоге, десятки пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.
ЧП в израильской синагоге: десятки пострадавших
Фото: FIRE AND RESCUE SERVICES- JUDEA AND SAMARIA DIVISIONFIRE AND RESCUE SERVICES- JUDEA AND SAMARIA DIVISION
Ранее 16 мая стало известно, что у нескольких пострадавших — тяжелые травмы, остальные, примерно 60 человек, получили легкие ранения. Позже информация была уточнена: два человека оказались в критическом состоянии, еще шестеро — в тяжелом состоянии.
Трибуна в синагоге в городе Гиват-Зеев обрушилась во время религиозного мероприятия. На месте работают экстренные службы.
До этого сообщалось, что в квартале Восточного Иерусалима Шейх Джаррах неизвестный водитель преднамеренно наехал на группу полицейских. В результате были ранены шесть правоохранителей.
В мире,Происшествия,Израиль,
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