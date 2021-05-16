В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Американский военный напомнил Украине слова Путина о «красной черте»

Ювелина Бернст
20 минут назад
Вступление Украины в НАТО развяжет ненужную и разрушительную войну между Россией и Соединенными Штатами, заявил бывший подполковник американской армии Дэниэл Дэвис. Его слова сообщает портал 19FortyFive.
Украине напомнили слова Путина о «красной черте»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Дэвис напомнил, что президент РФ Владимир Путин, как и другие российские лидеры, неоднократно заявлял, что присутствие солдат НАТО на Украине — это красная черта, которую Россия не позволит пересечь.
При этом у США есть два главных приоритета: избежание ненужной войны с противником, имеющим ядерное оружие, и процветание американской нации, отметил военный. По его мнению, членство Украины в НАТО поставит оба приоритета под угрозу.
Членство в НАТО повысит шансы Украины противостоять РФ, но обременение НАТО и без того нестабильной Украиной снизит безопасность всех действующих членов альянса, выразил обеспокоенность Дэвис.
Он рекомендовал Киеву придерживаться нейтралитета, не вступая в союз ни с Москвой, ни с НАТО.
Украинские власти неоднократно отмечали, что вступление в Североатлантический альянс - приоритетная задача для страны. При этом НАТО ожидает от Украины проведения реформ и развития армии согласно стандартам военного блока.
Ранее в Евросоюзе представили документ об «украинском плане» Кремля, согласно которому Россия намерена присвоить территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой независимых республик. По мнению членов ЕС, «план» Москвы заключается в том, что признание независимости республик Донбасса может помешать вступлению Украины в НАТО и ЕС.
В мире,Политика,Дэниэл Дэвис,Владимир Путин,НАТО,ЕС,Россия,Соединенные Штаты,Украина,
27
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители