Украине напомнили слова Путина о «красной черте»

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Дэвис напомнил, что президент РФ Владимир Путин , как и другие российские лидеры, неоднократно заявлял, что присутствие солдат НАТО на Украине — это красная черта, которую Россия не позволит пересечь.

При этом у США есть два главных приоритета: избежание ненужной войны с противником, имеющим ядерное оружие, и процветание американской нации, отметил военный. По его мнению, членство Украины в НАТО поставит оба приоритета под угрозу.

Членство в НАТО повысит шансы Украины противостоять РФ, но обременение НАТО и без того нестабильной Украиной снизит безопасность всех действующих членов альянса, выразил обеспокоенность Дэвис.

Он рекомендовал Киеву придерживаться нейтралитета, не вступая в союз ни с Москвой, ни с НАТО.

Украинские власти неоднократно отмечали, что вступление в Североатлантический альянс - приоритетная задача для страны. При этом НАТО ожидает от Украины проведения реформ и развития армии согласно стандартам военного блока.