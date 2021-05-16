Украине напомнили слова Путина о «красной черте»

Дэвис напомнил, что президент РФ Владимир Путин
, как и другие российские лидеры, неоднократно заявлял, что присутствие солдат НАТО на Украине — это красная черта, которую Россия не позволит пересечь.
При этом у США есть два главных приоритета: избежание ненужной войны с противником, имеющим ядерное оружие, и процветание американской нации, отметил военный. По его мнению, членство Украины в НАТО поставит оба приоритета под угрозу.
Членство в НАТО повысит шансы Украины противостоять РФ, но обременение НАТО и без того нестабильной Украиной снизит безопасность всех действующих членов альянса, выразил обеспокоенность Дэвис.
Он рекомендовал Киеву придерживаться нейтралитета, не вступая в союз ни с Москвой, ни с НАТО.
Украинские власти неоднократно отмечали, что вступление в Североатлантический альянс - приоритетная задача для страны. При этом НАТО ожидает от Украины проведения реформ и развития армии согласно стандартам военного блока.
Ранее в Евросоюзе представили
документ об «украинском плане» Кремля, согласно которому Россия намерена присвоить территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой независимых республик. По мнению членов ЕС, «план» Москвы заключается в том, что признание независимости республик Донбасса может помешать вступлению Украины в НАТО и ЕС.