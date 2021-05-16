В Венесуэле запретили покупать продукты чаще двух раз в неделю

Власти Венесуэлы
запретили гражданам посещать государственные продовольственные магазины чаще двух раз в неделю, пишет
газета Times.
Такое решение было принято из-за экономического кризиса, вызванного падением цен на нефть. Это привело к росту цен и дефициту продовольствия в Венесуэле. Инфляция в стране, по словам главы государства Николаса Мадуро, составляет 63%.
По данным газеты, около государственных продовольственных магазинов дежурят полицейские, которые проверяют документы у покупателей. Также, у магазинов дежурят сотрудники иммиграционной службы, чтобы иностранцы не покупали продукты для отправки их контрабандой в соседние страны. Кроме того, Венесуэла ввела карточную систему для покупок в магазинах.
Губернатор штата Яракуй Хулио Леон Эредия сообщил, что решил запретить жителям стоять в очередях ночью, так как обычно, по его словам, так делают спекулянты.
При этом руководитель национальной службы продовольственной безопасности Карлос Осорио заявил, что очереди в магазинах говорят о широком продуктовом изобилии.
«Если бы в Венесуэле не было еды, не было бы и очередей, которые мы здесь видим», — сказал Осорио.
Мадуро уже договорился о кредите в 20 миллиардов долларов от Китая, чтобы справиться с падением нефтяных цен, пишет издание. Несколько миллиардов долларов президент займет у Катара. Отмечается, что экспорт нефти предоставляет Венесуэле 95% валютных поступлений.