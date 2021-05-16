В Венесуэле запретили покупать продукты чаще двух раз в неделю

Власти Венесуэлы запретили гражданам посещать государственные продовольственные магазины чаще двух раз в неделю, пишет газета Times.

Фото: AP Photo AP Photo

Такое решение было принято из-за экономического кризиса, вызванного падением цен на нефть. Это привело к росту цен и дефициту продовольствия в Венесуэле. Инфляция в стране, по словам главы государства Николаса Мадуро, составляет 63%.

По данным газеты, около государственных продовольственных магазинов дежурят полицейские, которые проверяют документы у покупателей. Также, у магазинов дежурят сотрудники иммиграционной службы, чтобы иностранцы не покупали продукты для отправки их контрабандой в соседние страны. Кроме того, Венесуэла ввела карточную систему для покупок в магазинах.

Губернатор штата Яракуй Хулио Леон Эредия сообщил, что решил запретить жителям стоять в очередях ночью, так как обычно, по его словам, так делают спекулянты.

При этом руководитель национальной службы продовольственной безопасности Карлос Осорио заявил, что очереди в магазинах говорят о широком продуктовом изобилии.

«Если бы в Венесуэле не было еды, не было бы и очередей, которые мы здесь видим», — сказал Осорио.