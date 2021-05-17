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Израиль обстрелял отделение Красного полумесяца в секторе Газа

Газета.Ruиещё 3
54 минуты назад
Вооруженные силы Израиля обстреляли отделение катарского Красного полумесяца в секторе Газа, сообщает министерство иностранных дел Катара.
Израиль атаковал отделение Красного полумесяца
Фото: ReutersReuters
«Катар выражает решительное осуждение бомбардировкам израильскими оккупационными силами здания Катарского Красного Полумесяца в осажденном секторе Газа, в результате которой погибли и были ранены люди», — указано в сообщении.
При этом катарское внешнеполитическое ведомство не приводит подробностей о количестве погибших и пострадавших.
Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.
По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оценивается в более чем 500 человек.
Министерство иностранных дел России выступило с осуждением насилия против мирных жителей в Израиле и Палестине. По словам замглавы российского МИДа Сергея Вершинина, предложение о встрече лидеров Израиля и Палестины Биньямина Нетаньяху и Махмуда Аббаса в Москве остается в силе.
В мире,Махмуд Аббас,Биньямин Нетаньяху,МИД,Катар,Израиль,
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