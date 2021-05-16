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Турция ослабит карантинные меры с 17 мая

Газета.Ruиещё 4
2 часа назад
С 17 мая в Турции ослабят карантинные ограничения. Об этом сообщает Anadolu.
Турция ослабит карантинные меры с 17 мая
Фото: Cagla Gurdogan/ReutersCagla Gurdogan/Reuters
Отмечается, что, в частности, разрешат междугородние поездки на общественном транспорте в нерабочее время при заполняемости салонов на 50%. При этом для несовершеннолетних и людей старше 65 лет такие поездки пока под запретом.
Торговые центры и хозяйственные магазины будут работать с 10.00 до 20.00 в будние дни. Продуктовые магазины и рынки смогут работать и по выходным, но только с 10.00 до 17.00.
При этом комендантский час с 21.00 до 5.00 по будням и круглосуточный комендантский час по выходным будет действовать до 1 июня. Подчеркивается, что все перечисленные правила не распространяются на туристов, но их необходимо соблюдать всем постоянно проживающим в стране.
Ранее сообщалось, что управление гражданской авиации Турции опровергло сообщения о введении дополнительных требований к ПЦР-тестам на коронавирус, необходимых для въезда в страну.
В мире,Турция,
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