Турция ослабит карантинные меры с 17 мая

С 17 мая в Турции ослабят карантинные ограничения. Об этом сообщает Anadolu.

Фото: Cagla Gurdogan/Reuters Cagla Gurdogan/Reuters

Отмечается, что, в частности, разрешат междугородние поездки на общественном транспорте в нерабочее время при заполняемости салонов на 50%. При этом для несовершеннолетних и людей старше 65 лет такие поездки пока под запретом.

Торговые центры и хозяйственные магазины будут работать с 10.00 до 20.00 в будние дни. Продуктовые магазины и рынки смогут работать и по выходным, но только с 10.00 до 17.00.

При этом комендантский час с 21.00 до 5.00 по будням и круглосуточный комендантский час по выходным будет действовать до 1 июня. Подчеркивается, что все перечисленные правила не распространяются на туристов, но их необходимо соблюдать всем постоянно проживающим в стране.