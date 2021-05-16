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В Госдуме увидели намек в отвалившейся вывеске на здании: «пора…»

Майк Габриелян
44 минуты назад
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что отвалившаяся с фасада здания Госдумы буква «А» стала намеком свыше: нижней палате парламента необходимо переезжать.
В Госдуме увидели намек в отвалившейся вывеске на здании: «пора…»
Фото: TwitterTwitter
«Не зря многие давно просят и даже требуют дать Госдуме новое здание. Вот и буква «А» с фасада отвалилась. Наверное, это уже совсем не тонкий намёк, что пора » – написал Миронов в твиттере.
Накануне шквальный ветер в Москве сорвал букву «А» в надписи «Государственная дума» со здания парламента на Охотном ряду. Инцидент вызвал бум комментариев в соцсетях.
Здание Госдумы находится на улице Охотный Ряд, в доме 1 Это здание построили в 1930-х годах для Совета Труда и Обороны - чрезвычайного высшего органа СССР, действовавшего в условиях гражданской войны и военной интервенции. Совет отвечал за хозяйственные вопросы, строительство, оборону и тыл.
Чтобы расчистить место для постройки, были снесены церковь Параскевы Пятницы и палаты Голицына XVII века.
Позже Совет труда и обороны упразднили. В здании последовательно размещались Дом Совнаркома, структуры Совета министров СССР, Госплан СССР.
Здание является выявленным объектом культурного наследия.
В 2015 году планировалось, что после постройки нового парламентского центра в Мневниках здание на Охотном будет снесено, а на его месте возведут гостиницу или торговый центр.
В июле 2017 года пленарное заседание Думы прерывали, так как в зале протекла крыша, и вода полилась на депутатов. После этого вновь заговорили о ремонте или переезде, в грунте под зданием Госдумы эксперты нашли пустоты.
В январе 2019 года СМИ писали, что на ремонт в Госдуме выделено 7 млрд рублей из бюджета, а сроки работ увеличены на два года. Спикер Володин эту оценку не подтвердил и говорил, что реконструкция обойдется дешевле, передавал «Интерфакс».
Тогда же сообщалось, что содержание Госдумы в 2020 году будет стоить бюджету 12,2 млрд рублей, в 2021 году - 13,3 млрд рублей.
В мире,Сергей Миронов,Справедливая Россия,Госдума,Интерфакс,Москва,
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