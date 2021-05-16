В Госдуме увидели намек в отвалившейся вывеске на здании: «пора…»

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«Не зря многие давно просят и даже требуют дать Госдуме новое здание. Вот и буква «А» с фасада отвалилась. Наверное, это уже совсем не тонкий намёк, что пора » – написал Миронов в твиттере.

Накануне шквальный ветер в Москве сорвал букву «А» в надписи «Государственная дума» со здания парламента на Охотном ряду. Инцидент вызвал бум комментариев в соцсетях.

Здание Госдумы находится на улице Охотный Ряд, в доме 1 Это здание построили в 1930-х годах для Совета Труда и Обороны - чрезвычайного высшего органа СССР, действовавшего в условиях гражданской войны и военной интервенции. Совет отвечал за хозяйственные вопросы, строительство, оборону и тыл.

Чтобы расчистить место для постройки, были снесены церковь Параскевы Пятницы и палаты Голицына XVII века.

Позже Совет труда и обороны упразднили. В здании последовательно размещались Дом Совнаркома, структуры Совета министров СССР, Госплан СССР.

Здание является выявленным объектом культурного наследия.

В 2015 году планировалось, что после постройки нового парламентского центра в Мневниках здание на Охотном будет снесено, а на его месте возведут гостиницу или торговый центр.

В июле 2017 года пленарное заседание Думы прерывали, так как в зале протекла крыша, и вода полилась на депутатов. После этого вновь заговорили о ремонте или переезде, в грунте под зданием Госдумы эксперты нашли пустоты.

В январе 2019 года СМИ писали, что на ремонт в Госдуме выделено 7 млрд рублей из бюджета, а сроки работ увеличены на два года. Спикер Володин эту оценку не подтвердил и говорил, что реконструкция обойдется дешевле, передавал «Интерфакс».