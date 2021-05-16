Экс-советник Рейгана обратилась к Путину с просьбой

Сюзанна Масси работала с Рональдом Рейганом в середине 80-х годов. Она была советником президента по Советскому Союзу. Ее прозвали «женщиной, остановившей холодную войну». С 1985 по 1997 год Масси работала научным сотрудником Гарвардского центра русских исследований, а также состояла в правлении Международной лиги по правам человека.