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Бывшая советник Рейгана попросила у Питина российское гражданство

Газета.Ru
14 минут назад
Бывшая сотрудница Госдепартамента США, экс-советник президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси попросила предоставить ей российское гражданство.
Экс-советник Рейгана обратилась к Путину с просьбой
Фото: Белый домБелый дом
Она напомнила, что много лет проработала над сближением народов России и США и намерена продолжить свое дело. Масси подчеркнула, что для этого ей необходимо оставаться в России.
«Если президент Владимир Владимирович (Путин) найдет возможность дать мне гражданство России, это будет честью для меня», — сказала она в эфире НТВ.
Сюзанна Масси работала с Рональдом Рейганом в середине 80-х годов. Она была советником президента по Советскому Союзу. Ее прозвали «женщиной, остановившей холодную войну». С 1985 по 1997 год Масси работала научным сотрудником Гарвардского центра русских исследований, а также состояла в правлении Международной лиги по правам человека.
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