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В конфликт Палестины и Израиля вмешался Китай

Ювелина Бернст
1 час назад
Глава МИД Китая Ван И в ходе телефонного разговора со своим пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши заявил о намерении Пекина оказывать поддержку Палестине и способствовать урегулированию противоречий с Израилем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД КНР.
В конфликт Палестины и Израиля вмешался Китай
Фото: AP PhotoAP Photo
"Китай продолжит оказывать поддержку правому делу палестинского народа, который борется за возвращение ему законных прав ", - сказал Ван И.
По словам китайского министра иностранных дел, Пекин надеется на конструктивную роль Совета Безопасности ООН.
Китай также настаивает на том, чтобы на основе концепции двух государств для двух народов Палестина и Израиль восстановили диалог, отметил Ван И.
В ночь на 8 мая между палестинцами и израильскими полицейскими в Восточном Иерусалиме вспыхнули масштабные столкновения после решения израильского суда о выселении нескольких арабских семей из квартала Шейх Джаррах. За несколько дней акции протеста переросли в масштабные беспорядки.
В результате на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами.
15 мая израильский авиаудар привел к обрушению 15-этажного здания "Аль-Джаля" в Газе, где располагались офисы международных СМИ, в частности, телеканалов Al-Jazeera и Al Arabiya, а также агентства Associated Press.
В мире,Совбез ООН,МИД,Associated Press,Палестинская Территория, Оккупированная,Израиль,Китай,
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