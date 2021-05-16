В конфликт Палестины и Израиля вмешался Китай

Глава МИДКитая Ван И в ходе телефонного разговора со своим пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши заявил о намерении Пекина оказывать поддержку Палестине и способствовать урегулированию противоречий с Израилем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД КНР.
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"Китай продолжит оказывать поддержку правому делу палестинского народа, который борется за возвращение ему законных прав ", - сказал Ван И.
Китай также настаивает на том, чтобы на основе концепции двух государств для двух народов Палестина и Израиль восстановили диалог, отметил Ван И.
В ночь на 8 мая между палестинцами и израильскими полицейскими в Восточном Иерусалиме вспыхнули масштабные столкновения после решения израильского суда о выселении нескольких арабских семей из квартала Шейх Джаррах. За несколько дней акции протеста переросли в масштабные беспорядки.
В результате на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами.
15 мая израильский авиаудар привел к обрушению 15-этажного здания "Аль-Джаля" в Газе, где располагались офисы международных СМИ, в частности, телеканалов Al-Jazeera и Al Arabiya, а также агентства Associated Press.