В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Нетаньяху заявил, что ХАМАС «заплатит большую цену»

Деловая газета "Взгляд"иещё 10
1 час назад
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после совещания с министром обороны, начальником Генштаба, главами «ШАБАК», «Моссада» и Совета нацбезопасности заявил, что руководство страны приняло определенные решения после эскалации конфликта в секторе Газа.
Нетаньяху: "ХАМАС заплатит большую цену"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Мы только что завершили совещание по оценке ситуации с главами систем безопасности и приняли решения. «ХАМАС» и «Исламский Джихад» заплатили и заплатят очень большую цену», – цитирует Нетаньяху РИА «Новости».
По его словам, эта операция «займет еще какое-то время».
Между тем постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что «ХАМАС» умышленно провоцирует кризис в секторе Газа, чтобы сохранить свою власть, передает ТАСС.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал стороны прекратить боевые действия, он отметил, что единственным выходом из сложившейся ситуации является возврат к переговорам.
В воскресенье ночью боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» запустило десятки ракет в направлении городов Ашдод и Тель-Авив. Также сообщалось, что дом лидера политического бюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара был разрушен в результате атаки израильской ракетой.
К утру воскресенья из сектора Газа по территории Израиля были выпущены 2,9 тыс. ракет. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской – 174, в том числе 47 детей.
После этого израильские беспилотники в воскресенье нанесли удары по двум складам оружия движения ХАМАС в секторе Газа.
Премьер Нетаньяху собрал оперативное совещание с участием министра обороны, главы Генштаба и других членов руководства страны.
В мире,Суд ООН,Яхья Синвар,Антониу Гутерреш,Биньямин Нетаньяху,Хамас,Генштаб,ООН,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,Израиль,
67
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители