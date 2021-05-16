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В Оттаве прошла акция протеста против карантинных мер

RT на русском
1 час назад
Около 500 человек приняли участие в акции против коронавирусных ограничений в столице Канады, сообщает телеканал CBC.
«По данным полиции, в митинге приняли участие около 500 человек», — информирует телеканал.
Протест вызван тем, что власти провинции Онтарио продлили срок действия домашнего карантина.
1 мая аналогичные акции протеста состоялись в Хельсинки.
В марте в Румынии были задержаны около 200 человек в результате протестов против ужесточения ограничительных мер из-за коронавируса.
В мире,Оттава,Канада,
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