В Белоруссии заявили о попытках внедрения нацизма в общество

Генпрокурор республики отметил, что подобные идеи стали распространяться среди белорусской молодежи в социальных сетях и заявил о важности незамедлительного купирования любых проявлений нацизма в стране. По его словам, источником этих радикальных идей являются государства, где нацизм стал частью государственной идеологии, там где проходят «марши эсэсовцев, ущемление прав населения по языковому признаку, именами полицаев, которые жгли Хатынь, называют улицы, и другие действия».