В Турции призвали отправить войска для поддержки Палестины

Жители Турции
собрались у резиденции посла Израиля
в Анкаре
и призвали турецкие власти вмешаться в эскалацию между Палестиной
и Израилем, сообщает "Радио Sputnik".
Акция была согласована, хотя в Турции до 17 мая действует жесткий локдаун. Несколько тысяч человек совершили намаз у резиденции посла, а также произнесли молитвы в память о погибших во время израильских авиаударов по сектору Газа.
Участники акции выкрикивали лозунги: "Турецких солдат – в Иерусалим" и другие. Демонстранты также призвали страны мира объединиться и выразить протест политике Израиля в отношении палестинцев.
Акция продолжалась более двух часов и закончилась без эксцессов, передает РИА Новости.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. В течение нескольких дней, по данным израильских военных, со стороны сектора Газа было выпущено около 1750 ракет. В ответ по объектам ХАМАС
было нанесено не менее 600 ударов. В результате обстрелов погибли семь граждан Израиля, более 200 человек получили ранения.
В Палестине сообщают о 139 погибших и более 600 пострадавших. Обострению ситуации на границе предшествовали столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими в Восточном Иерусалиме. Беспорядки вспыхнули в ночь на 8 мая, их причиной стало, в частности, выселение арабских семей из квартала Шейх Джаррах.