В Турции призвали отправить войска для поддержки Палестины

Жители Турции собрались у резиденции посла Израиля Анкаре и призвали турецкие власти вмешаться в эскалацию между Палестиной и Израилем, сообщает "Радио Sputnik".

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Акция была согласована, хотя в Турции до 17 мая действует жесткий локдаун. Несколько тысяч человек совершили намаз у резиденции посла, а также произнесли молитвы в память о погибших во время израильских авиаударов по сектору Газа.

Участники акции выкрикивали лозунги: "Турецких солдат – в Иерусалим" и другие. Демонстранты также призвали страны мира объединиться и выразить протест политике Израиля в отношении палестинцев.

Акция продолжалась более двух часов и закончилась без эксцессов, передает РИА Новости.

Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. В течение нескольких дней, по данным израильских военных, со стороны сектора Газа было выпущено около 1750 ракет. В ответ по объектам ХАМАС было нанесено не менее 600 ударов. В результате обстрелов погибли семь граждан Израиля, более 200 человек получили ранения.