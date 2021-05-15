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Песков прокомментировал палестино-израильский конфликт

RT на русскомиещё 5
15 мая 2021
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал палестино-израильский конфликт.
Песков прокомментировал палестино-израильский конфликт
Фото: RT на русскомRT на русском
Он отметил, что «Ближневосточный регион находится не на каком-то другом континенте».
«Это смежный с нами регион. И то, что этот конфликт действительно представляет собой опасность в случае бесконтрольного разрастания и продолжения, это очевидно, потому что многие страны находятся в достаточно сложных отношениях, и поэтому атмосфера в этом регионе В целом, регион имеет достаточно хрупкую систему безопасности», — заявил Песков.
По его словам, «огромный дефицит взаимного доверия и застарелый потенциал региональных конфликтов, конечно, не способствуют стабилизации региона».
Пресс-секретарь подчеркнул, что «очень важно не давать событиям приобретать форму силового сценария».
«Поэтому сейчас прикладываются очень энергичные усилия по линии «квартета» с тем, чтобы прекратить этот обмен ударами», — добавил Песков.
16 мая спецпредставители «Ближневосточного квартета» международных посредников в формате телеконференции провели экстренные консультации.
Ранее сообщалось, что израильские истребители атаковали 35 военных объектов и 15 км тоннелей ХАМАС в северной части сектора Газа.
Также пресс-служба израильских войск сообщила, что из сектора Газа за 12 часов — с 19:00 мск 16 мая по 07:00 мск 17 мая — по территории Израиля выпустили 60 ракет.
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