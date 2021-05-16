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В Израиле назвали количество выпущенных из сектора Газа ракет

ИА Regnumиещё 3
1 час назад
Почти 3 тыс. ракет было выпущено из сектора Газа по территории Израиля с начала обострения конфликта. Об этом 16 мая сообщила пресс-служба израильской армии.
2968 ракет выпустили по Израилю из сектора Газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Группировки выпустили по Израилю 2 968 ракет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что из данного числа ракет почти 440 упали на территории анклава.
Как передавало ИА REGNUM, 13 мая пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби во время брифинга сообщил, что 120 сотрудников Пентагона покинули Израиль.
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