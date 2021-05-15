В Исландии решили продать проснувшийся вулкан

Проснувшийся в Исландии вулкан Фаградальсфьядль выставили на продажу. Вскоре это место может стать одним из самых популярных у туристов.

Фото: кадр из видео / YouTube-канал Jakob Vegerfors кадр из видео / YouTube-канал Jakob Vegerfors

Как сообщил Bloomberg, земля, на которой находится проснувшийся в марте вулкан, сейчас принадлежит местной семье Гудмундсдоттир. Один членов семьи, Анна Тордис Гудмундсдоттир, заявила, что участок продаётся «по разумной цене», и уже поступило два предложения о покупке. Цену она уточнять не стала.

По словам женщины, земля принадлежала её семье на протяжении нескольких поколений. Последние годы владельцы думали о продаже участка, но всё же не избавлялись от него. Как отметил двоюродный брат Гудмундсдоттир, Сигурдур Гуджон Гисласон, сейчас желающие могут приобрести как весь земельный участок целиком, так и его часть.

Исландские власти не планируют выкупать землю с вулканом. Но премьер-министр страны Катрин Якобсдоттир ранее заявляла, что правительство выделило из бюджета 70 млн крон (более $560 000) на создание необходимой туристической инфраструктуры на этом объекте. Но в то же время владельцев попросили не закрывать доступ к вулкану всем желающим посмотреть на него. На фоне пандемии коронавируса некоторые землевладельцы в стране стали заявлять о своём праве взимать плату с туристов, которые приходят к достопримечательностям, находящимся на частной земле.

Bloomberg предположил, что проснувшийся Фаградальсфьядль может стать одним из самых популярных объектов у туристов. Тем более он расположен всего в часе езды от столицы Исландии Рейкьявика. По прогнозам геологов, извержение вулкана может продолжаться ещё несколько лет.

Вулкан Фаградальсфьядль проснулся вечером 19 марта. До этого последний раз он извергался в XII веке. Место сразу же стало популярным у местного населения и туристов. На фоне горы сняли музыкальные ролики певица Бьорк и исландская группа Kaleo.