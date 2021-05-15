В Египте начали углублять русло Суэцкого канала

В заявлении говорится, что цель — обеспечить двустороннее движение в южной части недалеко от того места, где в марте на шесть дней застрял контейнеровоз, блокировавший судоходство.

Об этом сообщает РИА Новости.23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель и полностью заблокировал движение по Суэцкому каналу. Более 450 судов оказались запертыми и не могли продолжить движение. Операция по разблокировке водной артерии заняла шесть дней. Судно удалось снять с мели только после проведения работ по углублению дна.