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В Египте начали углублять русло Суэцкого канала

Говорит Москва
34 минуты назад
О старте работ объявила администрация водной артерии.
В Египте начали углублять русло Суэцкого канала
Фото: ReutersReuters
В заявлении говорится, что цель — обеспечить двустороннее движение в южной части недалеко от того места, где в марте на шесть дней застрял контейнеровоз, блокировавший судоходство.
Об этом сообщает РИА Новости.23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель и полностью заблокировал движение по Суэцкому каналу. Более 450 судов оказались запертыми и не могли продолжить движение. Операция по разблокировке водной артерии заняла шесть дней. Судно удалось снять с мели только после проведения работ по углублению дна.
В мире,РИА Новости,Египет,
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