В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Опровергнут популярный миф об алкоголе

Майк Габриелян
1 час назад
Известный российский ученый опроверг американских исследователей, заявивших о пользе алкоголя для сердца. Профессор кафедры психиатрии и наркологии Сеченовского университета Юрий Сиволап заявил, что даже умеренное употребление не снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Опровергнут популярный миф об алкоголе
Фото: ТАССТАСС
«Нет, алкоголь не уменьшает сердечно-сосудистых рисков. Проведены исследования, которые говорят, что нет ни одного научного факта, который говорил бы о том, что любые дозы любого алкоголя приносят пользу для здоровья, этого нет», — сказал Сиволап в интервью «Говорит Москва».
Ученый добавил, что алкоголь вреден даже в небольших количествах, хотя человек может этого не чувствовать.
На днях специалисты Американского колледжа кардиологии на днях заявили о пользе небольшого количества алкоголя. По их мнению, небольшое количество спиртного положительно влияет на связь между мозгом и сердцем. Поэтому умеренно выпивающие якобы на 20% реже сталкиваются с инфарктами и инсультами, чем трезвенники. Ученые предположили, что дело в расслаблении и снижении стресса. Возможно, уменьшается риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Ранее «Рамблер» сообщал, что главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн напомнил: этиловый спирт является токсичным растворителем, поэтому алкоголь вреден в любых дозах.
В мире,Евгений Брюн,Минздрав РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители