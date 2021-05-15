Опровергнут популярный миф об алкоголе

Известный российский ученый опроверг американских исследователей, заявивших о пользе алкоголя для сердца. Профессор кафедры психиатрии и наркологии Сеченовского университета Юрий Сиволап заявил, что даже умеренное употребление не снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
«Нет, алкоголь не уменьшает сердечно-сосудистых рисков. Проведены исследования, которые говорят, что нет ни одного научного факта, который говорил бы о том, что любые дозы любого алкоголя приносят пользу для здоровья, этого нет», — сказал Сиволап в интервью «Говорит Москва».
Ученый добавил, что алкоголь вреден даже в небольших количествах, хотя человек может этого не чувствовать.
На днях специалисты Американского колледжа кардиологии на днях заявили о пользе небольшого количества алкоголя. По их мнению, небольшое количество спиртного положительно влияет на связь между мозгом и сердцем. Поэтому умеренно выпивающие якобы на 20% реже сталкиваются с инфарктами и инсультами, чем трезвенники. Ученые предположили, что дело в расслаблении и снижении стресса. Возможно, уменьшается риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн
напомнил: этиловый спирт является токсичным растворителем, поэтому алкоголь вреден в любых дозах.