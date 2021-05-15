Палестинские радикалы выпустили более трех тысяч ракет по Израилю

Палестинское радикальное движение ХАМАС и организация «Исламский джихад» (организация запрещена в России ) за время эскалации конфликта выпустили по Израилю более трех тысяч ракет, сообщает израильская армия ( ЦАХАЛ ) на своей странице в Twitter.

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По данным ЦАХАЛ, за последние семь дней из сектора Газа в сторону Израиля были выпущены 3100 ракет.

«Это самая высокая ежедневная интенсивность ракетных обстрелов, с которой Израиль сталкивался в своей истории. Угроза реальна. Миллионы израильтян живут под огнем. Мы продолжим защищать себя», — указано в сообщении.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.