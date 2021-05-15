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Палестинские радикалы выпустили более трех тысяч ракет по Израилю

Газета.Ruиещё 17
15 мая 2021
Палестинское радикальное движение ХАМАС и организация «Исламский джихад» (организация запрещена в России) за время эскалации конфликта выпустили по Израилю более трех тысяч ракет, сообщает израильская армия (ЦАХАЛ) на своей странице в Twitter.
Палестинские радикалы выпустили более трех тысяч ракет по Израилю
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным ЦАХАЛ, за последние семь дней из сектора Газа в сторону Израиля были выпущены 3100 ракет.
«Это самая высокая ежедневная интенсивность ракетных обстрелов, с которой Израиль сталкивался в своей истории. Угроза реальна. Миллионы израильтян живут под огнем. Мы продолжим защищать себя», — указано в сообщении.
Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.
По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оценивается в более чем 500 человек.
МИД России выступил с осуждением применения силы против мирного населения в Израиле и Палестине и призвал стороны прекратить конфронтацию. Заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин заявил, что предложение о встрече лидеров Израиля и Палестины Биньямина Нетаньяху и Махмуда Аббаса в Москве остается в силе.
В мире,Сергей Вершинин,Махмуд Аббас,Биньямин Нетаньяху,Хамас,ЦАХАЛ,МИД,Россия,Израиль,
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