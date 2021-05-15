Авиаудар Израиля разрушил здание с офисами международных СМИ в Газе

Израильский авиаудар привел к обрушению 15-этажного здания в Газе передают РИА Новости со ссылкой на источник.

Речь идет о здании "Аль-Джаля", где располагались офисы международных СМИ, в частности, телеканалов Al-Jazeera и Al Arabiya, а также агентства Associated Press.

Ранее местные источники сообщили, что ВВС Израиля сделали "предупреждение" сектору Газа, что в течение часа атакуют здание с офисами ряда мировых СМИ, апартаментами и коммерческими компаниями.