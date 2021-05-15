Авиаудар Израиля разрушил здание с офисами международных СМИ в Газе

Израильский авиаудар привел к обрушению 15-этажного здания в Газе
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РИА Новости со ссылкой на источник.
Речь идет о здании "Аль-Джаля", где располагались офисы международных СМИ, в частности, телеканалов Al-Jazeera и Al Arabiya, а также агентства Associated Press.
Ранее местные источники сообщили, что ВВС Израиля сделали "предупреждение" сектору Газа, что в течение часа атакуют здание с офисами ряда мировых СМИ, апартаментами и коммерческими компаниями.
По данным Al Arabiya, здание было поражено четырьмя израильскими ракетами. Таким образом, высотка "Аль-Джаля" стала четвертой по счету разрушенной в результате обстрелов прибрежного анклава.