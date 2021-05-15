Белоруссия заставит платить за пересечение своих границ

Водители транспортных средств при пересечении границы Белоруссии в Гомельской и Гродненской областях с 1 июня будут уплачивать местный сбор в размере 29 белорусских рублей (около $11). Об этом сообщает в субботу Государственный пограничный комитет Белоруссии на своем сайте

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"Местный сбор за пересечение транспортными средствами государственной границы Республики Беларусь при выезде из страны направлен на борьбу с коронавирусной инфекцией. С 1 июня его введут в Гомельской и Гродненской областях", - говорится в сообщении.

При этом сумма сбора с транспортных средств не зависит от количества пассажиров в автомобиле, его уплата осуществляется водителем транспортного средства в белорусских рублях до пересечения или при пересечении границы в пунктах пропуска. Сбор для транспортных средств до пяти тонн установлен в размере одной базовой величины (29 белорусских рублей).

От уплаты налога при наличии подтверждающих документов освобождаются, в частности, водители, следующие на похороны членов семьи и близких родственников, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды первой и второй групп, а также их сопровождающие, участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, граждане Белоруссии, выезжающие на лечение в санаторно-курортные учреждения.