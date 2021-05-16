Названа главная ошибка стратегии США против РФ и Китая

Ранее автор китайского портала Global Times в своей статье выразил мнение
, что сотрудничество Пекина с Москвой не позволит разрастаться превосходству США в мире. По мнению обозревателя, новое правление американского государства пытается настроить весь Запад против Китая и только провоцирует новые конфликты в мире. Но такая политика, пишет он, потерпит крах — Россию и Китай не получится загнать в свой миропорядок, так как сегодняшняя мощь двух стран гораздо больше, чем у прежнего военного блока СССР и стран Восточной Европы.