Удар ХАМАС по израильскому порту вызвал мощный взрыв

Израиле мощный взрыв произошёл в порту города Ашдод , после чего возник пожар. Причиной стало попадание ракеты, выпущенной боевиками ХАМАС , в топливный резервуар. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

В армейской пресс-службе сообщили, что самолёты ВВС страны нанесли удары по нескольким пусковым ракетным площадкам и двум «террористическим структурам» ХАМАС в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что к вечеру пятницы, 14 мая, по территории Израиля из сектора Газа были выпущены более двух тысяч ракет. Система ПРО «Железный купол» смогла перехватить почти тысячу из них.