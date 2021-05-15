Во Франции отставные полицейские опубликовали письмо Макрону

Открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону , премьер-министру Жану Кастексу и сенату опубликовали отставные сотрудники полиции. В нём они призывают обеспечить безопасность работников правоохранительных органов и граждан страны. Об этом пишет РИА Новости.

Письмо было опубликовано 11 мая на сайте MesOpinions.com. Под ним подписались 93 бывших полицейских разных рангов. включая генерального контролёра Алена Дешама. К настоящему моменту послание поддержали более 30 тысяч человек.

В письме излагается просьба сделать «всё возможное» чтобы положить конец чрезвычайной ситуации, с которой страна сталкивается в сфере безопасности и общественного спокойствия. По мнению авторов послания, на сегодняшний день власть государства подрывается агрессивными меньшинствами, законы в отдельных частях страны перестали действовать. Кроме того, участились нападения на правоохранителей.

Бывшие полицейские призывают перевооружить полицию во всех аспектах — морально, материально и юридически, а также защитить их самих и их семьи.

Также авторы отмечают необходимость взять под контроль нелегальную миграцию, которая способствует беспорядкам и правонарушениям.

В апреле в издании Valeurs actuelles было опубликовано открытое письмо 20 французских генералов в отставке, которые призвали Макрона «защитить патриотизм». Как заявили военные, в настоящее время происходит распад страны, который осуществляется через определённый антирасизм. Целью этого военные видят создание на национальной территории Франции «трудностей и ненависти между сообществами». Офицеры отмечают: говоря о расизме и деколониальных теориях, их авторы «хотят расовой войны».