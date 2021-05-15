В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Байден отменил сразу семь президентских указов Трампа

Российская Газетаиещё 7
1 час назад
Президент США Джо Байден одним указом отменил сразу семь указов своего предшественника. Среди них есть и те, что Дональд Трамп подписывал незадолго до инаугурации демократа.
Байден отменил семь указов Трампа
Фото: ReutersReuters
Например, сейчас иммигранты без медицинской страховки снова могут попасть в США. В Белом доме отметили, что нынешняя американская администрация выступает за расширение доступа к качественному медицинскому обслуживанию.
"Мы можем достичь этой цели без запрета на въезд для неграждан, которые стремятся законно иммигрировать в страну, но не имеют достаточно финансовых средств", - подчеркивается в сообщении, которое цитирует ТАСС.
Напомним, в октябре 2019 года Трамп подписал распоряжение, согласно которому мигранту без медицинской страховки могли отказать в виде на жительство. Свое решение экс-президент США объяснял тем, что такой человек может стать "бременем" для американских налогоплательщиков.
Ранее Байден поручил приостановить возведение стены на границе с Мексикой.
В мире,США,Мигранты,Джозеф Байден,Дональд Трамп,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители