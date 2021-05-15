Байден отменил семь указов Трампа

Например, сейчас иммигранты без медицинской страховки снова могут попасть в США. В Белом доме отметили, что нынешняя американская администрация выступает за расширение доступа к качественному медицинскому обслуживанию.

Напомним, в октябре 2019 года Трамп подписал распоряжение, согласно которому мигранту без медицинской страховки могли отказать в виде на жительство. Свое решение экс-президент США объяснял тем, что такой человек может стать "бременем" для американских налогоплательщиков.