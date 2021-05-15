Посольство США в Москве временно возобновило работу

Он добавил, что работа консульства во Владивостоке остается приостановленной, а консульство в Екатеринбурге больше не работает и не выдает визы. Ранее правительство США приняло решение о том, что американское посольство в Москве сократит объем консульских услуг, в частности полностью прекратит обработку запросов на выдачу неиммиграционных виз, кроме чрезвычайных случаев. До этого Россия направила США ноту об изменении порядка поездок по РФ.