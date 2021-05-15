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Госдеп сообщил о работе посольства США в Москве до 16 июля

Газета.Ru
56 минут назад
Посольство США в Москве будет оказывать американским гражданам консульские услуги по 16 июля. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на Госдеп, американские консульства во Владивостоке и Екатеринбурге не работают.
Посольство США в Москве временно возобновило работу
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"По 16 июля включительно наше посольство в Москве временно возобновит оказание обычных услуг гражданам США. В это входят паспортные и консульские услуги, выдача справок о рождении за границей, ограниченные нотариальные услуги. Кроме того, будут частично оказываться услуги по обработке некоторых заявлений на выдачу иммиграционных виз - в приоритетных случаях", - заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
Он добавил, что работа консульства во Владивостоке остается приостановленной, а консульство в Екатеринбурге больше не работает и не выдает визы. Ранее правительство США приняло решение о том, что американское посольство в Москве сократит объем консульских услуг, в частности полностью прекратит обработку запросов на выдачу неиммиграционных виз, кроме чрезвычайных случаев. До этого Россия направила США ноту об изменении порядка поездок по РФ.
15 апреля Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Данные санкции были введены против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с приписываемым России вмешательством в американские выборы. 16 апреля Россия объявила ответные меры.
Послу США было рекомендовано отправиться в Вашингтон на консультации. Кроме того, Москва запретила въезд в страну восьми действующим и бывшим американским высокопоставленным чиновникам и деятелям, причастным к разработке и реализации антироссийского курса.
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