Чехия отреагировала на попадание в список недругов России

Ранее российское правительство
утвердило список недружественных стран. В него вошли США и Чехия. В отношении этих государств будут применяться меры по указу президента России Владимира Путина
от 23 апреля этого года. Ограничительные меры не позволят Чехии нанимать в свою дипмиссию больше 19 россиян, а США не смогут взять на работу в посольство ни одного гражданина России. Представитель Кремля Дмитрий Песков
заявил, что короткий перечень недружественных стран указывает на готовность Москвы к диалогу.