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Чехия отреагировала на вхождение в список недружественных стран

News.ru
1 час назад
В МИД Чехии считают шагом к эскалации внесение в список недружественных стран. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства.
Чехия отреагировала на попадание в список недругов России
Фото: Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic/facebook.comMinistry of Foreign Affairs of the Czech Republic/facebook.com
Считаем эти действия РФ дальнейшим шагом к эскалации отношений не только с Чехией, но и Евросоюзом и его союзниками, — говорится в документе.
Ранее российское правительство утвердило список недружественных стран. В него вошли США и Чехия. В отношении этих государств будут применяться меры по указу президента России Владимира Путина от 23 апреля этого года. Ограничительные меры не позволят Чехии нанимать в свою дипмиссию больше 19 россиян, а США не смогут взять на работу в посольство ни одного гражданина России. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что короткий перечень недружественных стран указывает на готовность Москвы к диалогу.
Отношения США и России ухудшились в марте 2021 года. Это произошло, когда американский президент Джо Байден назвал российского лидера «убийцей» в интервью телеканалу ABC News. Позже глава Белого дома ввёл против России очередные санкции. Проблемы в отношениях Москвы и Праги возникли после высылки 18 российских дипломатов. Чешские власти утверждали, что они причастны ко взрывам на оружейных складах во Врбетице в 2014 году и якобы связаны со спецслужбами. В ответ на такие действия Москва выдворила 20 чешских дипломатов.
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