В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Зеленский ввел санкции против воров в законе

Ura.Ru
30 минут назад
Совет безопасности Украины внес в санкционный список более 500 воров в законе. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.
Зеленский ввел санкции против воров в законе
Фото: ReutersReuters
«После принятия соответствующего закона применены персональные санкции против 557 воров в законе», — сообщил Зеленский итоги заседания Совбеза в своем telegram-канале. В сообщении не уточняется, кто именно попал в этот список.
Санкции предусматривают блокировку активов, отказ и отмену вида на временное или постоянное проживание, а также разрешения на иммиграцию, невозможность приобретения гражданства и принудительное выдворение. Приезжать в Украину криминальным авторитетам также будет нельзя.
Ранее Совбез решил продлить санкции против некоторых компаний и граждан России. На данный момент в этот список входят 80 компаний.
В мире,Владимир Зеленский,Украина,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители