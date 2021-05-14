Зеленский ввел санкции против воров в законе

«После принятия соответствующего закона применены персональные санкции против 557 воров в законе», — сообщил Зеленский итоги заседания Совбеза в своем telegram-канале. В сообщении не уточняется, кто именно попал в этот список.
Санкции предусматривают блокировку активов, отказ и отмену вида на временное или постоянное проживание, а также разрешения на иммиграцию, невозможность приобретения гражданства и принудительное выдворение. Приезжать в Украину криминальным авторитетам также будет нельзя.
Ранее Совбез решил продлить санкции против некоторых компаний и граждан России. На данный момент в этот список входят 80 компаний.