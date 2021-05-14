Афганистан на грани войны: президент заявил о риске нового конфликта

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«Вероятность начала гражданской войны есть. Но этого нельзя допустить», — сказал президент.

При этом Гани добавил, что после 2014 года, когда боевая миссия НАТО в стране была преобразована в миссию по обучению, многие увидели в этом приближение «заката республики».

«Но у нас всё получилось. Это всё вопрос повествования: чем чаще говорят о сценарии дестабилизации, тем больше мы сталкиваемся с насилием», — сказал Гани.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты выполнили свою миссию в Афганистане и с 1 мая начнут выводить войска из страны.

В 2020 году США и радикальное афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России ) подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан к 1 мая. Администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами.

Американская операция в Афганистане была начата в ответ на террористический акт 11 сентября 2001 года.

Американская армия при выводе войск с территории Афганистана уничтожит часть техники и оборудования, которое будет признано непригодным для использования. Об этом во вторник, 11 мая, сообщили журналисты агентства Associated Press.

Официально Штаты начали выводить войска из Афганистана 1 мая. Как предполагается, процесс продлится до 11 сентября. Европейские союзники США 8 мая попросили отсрочить вывод войск. Они заявили, что сами нуждаются во времени на переброс собственных военных.

Отмечается, что Штаты, выводя войска, большую часть своего секретного оборудования заберут с собой. Кроме того, некоторое количество вертолётов, боеприпасов, транспорта и оружия они отдадут Афганистану.

Техника, которая не подлежит ремонту, возврату или передаче, будет уничтожена. Американцы сделают это для того, чтобы оборудование не попало в руки террористов, орудующих в стране. К настоящему времени уничтожено уже 1,3 тысячи единиц техники.

Ранее стало известно, что Штаты демонтируют свою часть находящейся в Афганистане авиабазы Баграм, и всё, что они не забирают домой и не передают афганским военным, они уничтожают. Дело дошло до того, что ненужное снаряжение они сдают на металлолом.

Соединенные Штаты продолжают вывод войск из Афганистана по расписанию, несмотря на последние действия талибов. Об этом сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.

"Вывод войск идет по расписанию", - сказал он, отвечая на вопрос о том, не скажутся ли на этом процессе участившиеся в последнее время теракты, приписываемые движению "Талибан" (запрещено в РФ). Он также заявил, что не хочет делать каких-либо предположений на эту тему, и подчеркнул, что командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал-лейтенант Скотт Миллер "следит за ситуацией".

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила 29 апреля, что США начали вывод войск из Афганистана и в регион направлены дополнительные силы и средства в целях предосторожности.

Американские войска оставили одну из крупнейших военных баз в Афганистане, сообщили NBC News три представителя министерства обороны США , уточнив, что в начале этой недели аэродром Кандагар был передан силам безопасности Афганистана. Как отметили официальные лица, это свидетельствует о безотлагательности усилий США по полному выводу войск из страны к 11 сентября.

Расположенный на юге Афганистана, Кандагар был одной из основных баз, где размещались американские и международные войска. На пике боевых действий на обширной военной базе и аэродроме находилось более 26 тысяч американских и международных военнослужащих. Когда в конце 2014 года боевые операции коалиции официально перешли в учебную миссию, Кандагар стал учебным центром для южного региона Афганистана.

Кандагар исторически важен как место зарождения "Талибана" (группировка запрещена в РФ) и последний крупный город, где Соединенные Штаты оттеснили экстремистское исламское движение от власти в 2001 году. С тех пор боевики "Талибана" продолжали попытки восстановить контроль над городом, часто захватывая населенные пункты в провинции Кандагар на короткие периоды времени, пока их снова не вытесняли силы коалиции и афганские службы безопасности. В апреле талибы нанесли ракетный удар по аэродрому Кандагар, в результате которого никто не пострадал.

Соединенные Штаты не будут раскрывать численность оставшегося военного контингента в Афганистане после начала вывода войск, чтобы не создавать угроз для военнослужащих, сообщает пресс-служба Пентагона.

«По мере продолжения вывода войск американские представители будут осторожны в том, чтобы не раскрыть численность военного контингента в Афганистане», — говорится в сообщении.

В Пентагоне отмечают, данные о численности войск США в Афганистане могут дать радикальному движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) некие преимущества, что создаст дополнительные угрозы для американских военнослужащих. При этом в минобороны США подтвердили намерения добиться политического урегулирования в Афганистане.

Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) может уже к концу 2021 года получить контроль над Афганистаном на фоне вывода из страны американских сил, выразил мнение лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл

«Я думаю, высока вероятность того, что (запрещенная в России террористическая организация) «Талибан» вернет себе контроль над страной, возможно, уже в конце [2021] года», – приводит ТАСС слова Макконнелла, которые опубликованы в американском издании The Hill .

«Я считаю ошибкой полный уход [войск из Афганистана]. Я думаю, что некоторое присутствие там в целях борьбы с терроризмом и обучения [местных сил] – в лучших интересах Америки», – добавил законодатель.

Четыре человека погибли и 20 получили ранения в результате взрыва в мечети в районе Шакар-Дара к северу от Кабула, сообщает 14 мая издание ToloNews со ссылкой на данные полиции.

Взрыв произошёл в мечети Хаджи Бахши во время пятничной молитвы. Представитель службы безопасности района сказал, что в результате взрыва был ранен имам мечети.

ToloNews со ссылкой на источник в районной администрации сообщило, что в результате взрыва погибли не менее десяти человек.

Отметим, между официальными властями Афганистана и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) действует трехдневное перемирие в честь Ид аль-Фитра (Ураза-байрама).

История вопроса

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Подрывы взрывных устройств в Афганистане происходят регулярно и зачастую приводят к значительным жертвам как среди полиции и военных, так и гражданского населения.

Распространенной тактикой является использование заминированных автомобилей, нередки случаи подрыва смертников, оснащенных т.н. «поясом шахида». Дополнительной проблемой является значительное количество мин, число которых измеряется десятками миллионов штук.