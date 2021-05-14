В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

ВОЗ прогнозирует больше смертей от коронавируса на второй год пандемии

Newsru.com
1 час назад
Второй год пандемии коронавирусной инфекции может принести ещё больше смертей, чем первый. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Его слова приводит РИА Новости.
Еще больше смертей: ВОЗ озвучила новый прогноз по COVID
Фото: ТАССТАСС
COVID-19 уже стоил нам 3,3 миллиона жизней. Мы вступили во второй год пандемии, который может принести больше смертей, чем первый, — заявил глава организации.
По его словам, следует объединить меры общественного здравоохранения, чтобы спасти жизни. В ВОЗ отметили, что вакцинация является единственным 100% средством борьбы с пандемией. В организации напомнили, что вакцинированные люди могут заболеть, правда менее тяжёлой формой коронавирусной инфекции. Отмечается, что следует отменять масочный режим или снятие ограничений ориентируясь не на количество привитых в стране, а на уровень распространения коронавирусной инфекции.
В декабре глава ВОЗ прогнозировал, что нынешняя пандемия коронавирусной инфекции не будет последней. Мировое сообщество должно действовать, исходя из этого и готовиться к аналогичным ситуациям. Гебрейесус напомнил, что ранее коронавирус не был известен миру, но всё «перевернулось с ног на голову».
В мире,ВОЗ,РИА Новости,
123
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители