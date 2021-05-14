Еще больше смертей: ВОЗ озвучила новый прогноз по COVID

По его словам, следует объединить меры общественного здравоохранения, чтобы спасти жизни. В ВОЗ отметили, что вакцинация является единственным 100% средством борьбы с пандемией. В организации напомнили, что вакцинированные люди могут заболеть, правда менее тяжёлой формой коронавирусной инфекции. Отмечается, что следует отменять масочный режим или снятие ограничений ориентируясь не на количество привитых в стране, а на уровень распространения коронавирусной инфекции.