Еще больше смертей: ВОЗ озвучила новый прогноз по COVID

По его словам, следует объединить меры общественного здравоохранения, чтобы спасти жизни. В ВОЗ отметили, что вакцинация является единственным 100% средством борьбы с пандемией. В организации напомнили, что вакцинированные люди могут заболеть, правда менее тяжёлой формой коронавирусной инфекции. Отмечается, что следует отменять масочный режим или снятие ограничений ориентируясь не на количество привитых в стране, а на уровень распространения коронавирусной инфекции.
В декабре глава ВОЗ прогнозировал, что нынешняя пандемия коронавирусной инфекции не будет последней. Мировое сообщество должно действовать, исходя из этого и готовиться к аналогичным ситуациям. Гебрейесус напомнил, что ранее коронавирус не был известен миру, но всё «перевернулось с ног на голову».