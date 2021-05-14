ВОЗ опасается, что второй год пандемии коронавируса станет более смертельным

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что второй год пандемии COVID-19 в мире может повлечь за собой больше смертей, чем первый. Об этом сообщает ТАСС. "COVID-19 уже привел более чем к 3,3 млн смертей, и мы находимся на пути к тому, что второй год этой пандемии может стать более смертоносным, чем первый", - сказал он. Ранее Гебрейесус заявил, что заболеваемость и смертность от коронавируса по всему миру вышла на плато. По его словам, наиболее заметно снижение заболеваемости и смертности наблюдается в Северной и Южной Америке, а также Европе. Сильный рост показывает Азия, в первую очередь юго-восточный регион и особенно Индия. В апреле Гебрейесус положительно оценил широкое использование "Спутника V" по всему миру. Кроме того, в организации назвали необходимую для вакцинации в 2022 году сумму.