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ВОЗ опасается, что второй год пандемии коронавируса станет более смертельным

Газета.Ru
1 час назад
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что второй год пандемии COVID-19 в мире может повлечь за собой больше смертей, чем первый. Об этом сообщает ТАСС. "COVID-19 уже привел более чем к 3,3 млн смертей, и мы находимся на пути к тому, что второй год этой пандемии может стать более смертоносным, чем первый", - сказал он. Ранее Гебрейесус заявил, что заболеваемость и смертность от коронавируса по всему миру вышла на плато. По его словам, наиболее заметно снижение заболеваемости и смертности наблюдается в Северной и Южной Америке, а также Европе. Сильный рост показывает Азия, в первую очередь юго-восточный регион и особенно Индия. В апреле Гебрейесус положительно оценил широкое использование "Спутника V" по всему миру. Кроме того, в организации назвали необходимую для вакцинации в 2022 году сумму.
ВОЗ опасается, что второй год пандемии коронавируса станет более смертельным
Фото: Газета.RuГазета.Ru
В мире,ВОЗ,
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